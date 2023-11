Serbia: partiti e movimenti di centrosinistra firmano ufficialmente accordo di coalizione per elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti ed i movimenti riuniti attorno alla lista di centrosinistra "Serbia contro la violenza" hanno firmato oggi ufficialmente a Belgrado l'accordo di coalizione per le elezioni del 17 dicembre. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta" secondo cui il documento è stato firmato dai rappresentanti del Partito libertà e giustizia (Ssp), del Partito democratico (Ds), del Movimento popolare serbo (Nps), dell'organizzazione Rivolta ecologica (Ekoloski ustanak), del Fronte dei Verdi di sinistra (Zeleno levi front), dell'organizzazione Serbia Centro (Srce), del partito Insieme (Zajedno), del Movimento dei cittadini liberi (Pokret slobodnih gradjana), di un Partito della minoranza rumena in Serbia (Rumunska partija-Partidul Roman) e del movimento Nuovo volto della Serbia (Novo lice Srbije). I membri della coalizione inizieranno da domani a raccogliere le firme dei cittadini a sostegno della lista. Il leader del Partito libertà e giustizia Dragan Djilas ha affermato che la "visione della Serbia in cui le persone vivono dignitosamente e normalmente ha unito i firmatari dell'accordo di coalizione" confermando che la squadra sarà guidata da Marinika Tepic e Miroslav Aleksic. Secondo lo stesso Djilas, la coalizione è pronta "a sconfiggere la criminalità e la corruzione che governano la Serbia". "Il governo che formeremo non ascolterà nessuno, né da Pechino o da Mosca, né da Berlino o Washington", ha detto il leader politico.(Seb)