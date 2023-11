Usa-Africa: Ramaphosa al Forum di Johannesburg sollecita investimenti in materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti statunitensi potrebbero aiutare i Paesi africani a sfruttare al massimo i loro minerali essenziali e a industrializzare le loro economie. Lo ha affermato il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, intervenendo alla cerimonia di apertura del Forum di cooperazione commerciale ed economica tra Stati Uniti e Africa sub-sahariana, a Johannesburg. "L'Africa è un'importante fonte di materie prime fondamentali, ma non vogliamo essere definiti semplicemente come produttori di materie prime", ha detto Ramaphosa, aggiungendo che i Paesi africani trarrebbero grandi profitti dal mantenere questi materiali internamente e trasformarli in beni che possono poi essere venduti a livello globale, piuttosto che esportare le risorse verso Paesi con maggiori capacità produttive. "Attendiamo con impazienza che gli Stati Uniti collaborino con i Paesi africani per promuovere un approccio guidato dagli investimenti che miri a diversificare le catene di approvvigionamento internazionali di minerali critici beneficiando di queste risorse qui nel continente africano", ha affermato Ramaphosa. (segue) (Res)