Usa-Africa: Ramaphosa al Forum di Johannesburg sollecita investimenti in materie prime (2)

- Secondo le Nazioni Unite, in termini di risorse naturali, l’Africa è il continente più ricco sulla terra possedendo il 40 per cento delle riserve d'oro mondiali e le maggiori riserve di cobalto, uranio, platino e diamanti, tuttavia diversi Paesi del continente si trovano ad affrontare livelli elevati di povertà e disuguaglianza. Il Forum di Johannesburg, che si concluderà domani, mira ad esaminare il futuro della Legge sulla crescita e le opportunità africane (Agoa), un’iniziativa commerciale approvata nel 2000 dall'amministrazione Usa per approfondire i legami commerciali tra Stati Uniti e Africa e che fornisce accesso esente da dazi al mercato statunitense per oltre 1.800 merci. L'accordo scadrà nel 2025 ma i Paesi africani stanno spingendo per una proroga anticipata di 10 anni, senza modifiche, per rassicurare imprese e investitori. (Res)