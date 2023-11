Taxi: Pastorella-Carpano (Azione), bene Antitrust su aumento licenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di tutela degli interessi della categoria taxi, è arrivato il momento di fare gli interessi dei cittadini emettendo subito nuove licenze taxi. Bene la segnalazione dell'Antitrust". Lo affermano gli esponenti di Azione, Giulia Pastorella e Francesco Carpano, rispettivamente deputata e consigliere comunale di Roma. "Le corse inevase a Roma e Milano sono arrivate ad una media del 40 per cento, una situazione insostenibile che dovrebbe far cadere ogni indugio ai sindaci sull'emissione di nuove licenze, spingendosi oltre il tetto del 20 per cento fissato dal decreto legge Asset, proprio come invita a fare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato", concludono Pastorella e Carpano. (Rin)