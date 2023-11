Sociale: presidente Municipio Roma III, nuovi spazi per progetti Dopo di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio Roma III rafforza e promuove i percorsi di autonomia e di vita indipendente, destinando nuove risorse e immobili ai progetti per il Dopo di Noi, dando risposte a tante persone con disabilità. Così in una nota Paolo Marchionne, presidente del Municipio Roma III. "Nella Giunta di oggi - aggiunge - abbiamo approvato una delibera per vincolare per i prossimi 20 anni ai progetti del Dopo di Noi due beni confiscati alla criminalità organizzata, in via Vernio e un nuovo immobile in via Val Maira. Un ulteriore villino in via Paolo Monelli è messo a disposizione dalla cooperativa sociale Spes contra Spem. Nell'ambito del progetto cittadino denominato A modo mio del Dipartimento Politiche sociali questi beni potranno usufruire delle risorse del Pnrr per la ristrutturazione, come nel caso dell'appartamento di via Val Maira, 75, l'implementazione della domotica e di ausili per la vita indipendente dei residenti delle strutture, oltre a finanziare il supporto di figure specialistiche". (segue) (Com)