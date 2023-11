Sociale: presidente Municipio Roma III, nuovi spazi per progetti Dopo di noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi interventi dovranno essere realizzati entro il 2025, garantendo percorsi di autonomia abitativa, formativa e lavorativa rivolte alle persone con disabilità. L'individuazione dei beneficiari, nell'ottica del budget di salute inteso come sinergie di risorse finalizzate alla sostenibilità di un progetto di vita indipendente, l'Unità Valutativa Multi Dimensionale (Municipio-Asl Roma 1) appositamente istituita per i percorsi Pnrr, ha individuato i nuovi beneficiari tra coloro che stanno aderendo ai percorsi del durante e dopo di noi e tra gli utenti in carico ai servizi territoriali con necessità di percorsi abitativi, formativi e lavorativi. Un lungo e impegnativo percorso che oggi si concretizza che tiene insieme la vita indipendente delle persone con disabilità e l'impiego degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e affidati al Municipio III per progetti di alto impatto sociale sul territorio", conclude Marchionne. (Com)