Maltempo: Grimaldi (Avs), serve il contrasto ai cambiamenti climatici

- Dal Veneto alla Toscana, "la tempesta Ciaran, un ciclone extratropicale, ha seminato distruzione. Governare il clima significa preparare i territori per resistere a questi eventi, oltre a contrastare le fonti del cambiamento climatico. L'Italia e il mondo intero non dovrebbero pensare ad altro, invece sembriamo smarriti su una strada che non solo ha costi altissimi in termini di vite umane qui e ora, ma creerà enormi danni al pianeta, riportandoci indietro". Lo scrive su Instagram Marco Grimaldi, dell'Alleanza verdi e sinistra. "È inaccettabile che, nonostante le richieste di interventi urgenti e la necessità di mettere in sicurezza il territorio di tutto il nostro Paese - prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi - la manovra economica presentata dal governo Meloni non contenga alcun finanziamento per queste misure cruciali, anzi faccia di tutto per andare a 'tutto gas' contro il clima. Ciò che è ancora più indecente è l'articolo 24 della manovra 2024, che prevede un'assicurazione obbligatoria per eventi catastrofali, garantendo 15 miliardi di euro dello Stato alle società assicuratrici per coprire eventuali indennizzi. Ribadiamo la nostra totale vicinanza alle città e alle Regioni colpite da questi eventi meteorologici estremi, ma è fondamentale adottare misure concrete per affrontare i cambiamenti climatici e per proteggere il nostro territorio e le nostre comunità. Anche di questo discuteremo e ci confronteremo - conclude Grimaldi - nella giornata di domenica 5 novembre, a Roma, all'evento organizzato da Alleanza verdi e sinistra 'Per un clima migliore in Europa, per l'ambiente, il lavoro, la salute e la pace'. È importante esserci, tutte e tutti, dalle 10 alle 17:30, allo Spazio eventi di via Palermo, 12". (Rin)