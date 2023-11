Latina: controlli a tappeto nel quartiere Nicolosi, denunciato titolare attività commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli di carabinieri e guardia di finanza si sono concentrati nel quartiere Nicolosi di Latina ed in particolare sulle attività commerciali della zona. I militari del Nas, il Nil e del Gruppo carabinieri Forestale, hanno sottoposto a controllo 9 attività commerciali, denunciando il proprietario di una di queste per le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riscontrate, con contestuale provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Nel corso del servizio sono state segnalate alle autorità giudiziarie sei esercenti per le carenze igieniche riscontrate, l’inattuazione e mancanza del manuale di autocontrollo, mancanza di documento di valutazione rischi e sono stati sequestrati 100 chili di prodotti ittici e carne congelati per la mancata rintracciabilità degli stessi. sanzioni amministrative complessive pari a 16.500 euro.(rer)