Brasile-Spagna: telefonata Lula-Sanchez, focus su conclusione accordo Ue-Mercosur

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha parlato al telefono con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. Lo riferisce la presidenza del Brasile in una nota in cui evidenzia che "nel corso del colloquio, durato circa 30 minuti, i due leader hanno affrontato principalmente le questioni legate alla necessità di accelerare la conclusione dell'accordo commerciale tra Mercato comune del Sud (Mercosur) e Unione europea (Ue), in vista dei prossimi negoziati che dovrebbero svolgersi la prossima settimana. Lula e Sanchez "hanno convenuto sul fatto che la presidenza simultanea del Brasile nel Mercosur e della Spagna nel Consiglio europeo rappresenta un'opportunità per la conclusione dell'accordo". (segue) (Brb)