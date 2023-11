Brasile-Spagna: telefonata Lula-Sanchez, focus su conclusione accordo Ue-Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Lula – riferisce la nota - ha ricordato che i negoziati vanno avanti da 22 anni e ha criticato ancora una volta le richieste aggiuntive avanzate dall'Unione europea nel settore ambientale. In questo senso, ha sottolineato i progressi fatti nel Paese per quanto riguarda la transizione energetica, evidenziando che l'80 per cento della matrice energetica brasiliana è rinnovabile, e che il Brasile ha dovuto far fronte ai gravi effetti del cambiamento climatico, come l'attuale siccità in Amazzonia. In questo senso, ha ricordato che il Brasile dovrebbe portare alla Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici di Dubai (Cop28), una proposta comune con altri paesi che possiedono grandi riserve di foreste tropicali. (segue) (Brb)