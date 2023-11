Medio Oriente: Nasrallah, Usa direttamente responsabili della guerra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono direttamente responsabili della guerra in corso a Gaza e dovrebbero essere puniti per le loro azioni in Medio Oriente. Lo ha detto oggi il leader del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un video-discorso durante la cerimonia di commemorazione delle vittime degli attacchi israeliani a sud di Beirut, roccaforte del “Partito di Dio”. “Tutto ciò che sta accadendo mostra la diretta responsabilità statunitense nei massacri (…). Gli Stati Uniti sono responsabili della guerra contro Gaza e Israele è solo uno strumento nelle loro mani. Dovremmo punire gli Stati Uniti per ciò che stanno commettendo nella nostra regione. La resistenza in Iraq sta attaccando le basi statunitensi in Iraq e Siria per fargli pagare il prezzo di questi crimini. Questa è una saggia decisione da parte del comando della resistenza in Iraq. Rendiamo omaggio a questi combattenti”, ha aggiunto il leader del “Partito di Dio”. (Lib)