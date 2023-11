Milano: Scurati (Lega), Sala e Granelli pronti tre giorni dopo ma Pd guida Milano dal 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Milano con il Sindaco Sala e l'Assessore alla sicurezza Granelli si dicono pronti a fronteggiare un'ulteriore esondazione del Seveso in Città". Lo dichiara in una nota Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega vicepresidente della Commissione "Attività produttive" di Regione Lombardia. "Peccato - prosegue Scurati - che l'emergenza fosse tre giorni fa, martedì 31 ottobre. E meno male che la vasca di laminazione nel Parco Nord al confine con Bresso – rileggendo le dichiarazioni di Sindaco e Assessore – doveva essere pronta per il collaudo nel mese di luglio". "Ancora una volta il PD si dimostra inadeguato e impreparato ad affrontare le emergenze, sicuramente più interessato ad occuparsi di Area B e C e a come fare cassa. Non è scaricando, come sempre, le colpe sulla Regione che si risolvono i problemi: la sinistra amministra Milano dal 2011 e nulla è cambiato rispetto a quando criticavano le giunte di centrodestra", chiosa la consigliere.(Com)