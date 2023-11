Speciale scuola: Puglia, oltre sei milioni di euro per acquisto scuolabus elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 6.360.400,00 euro le risorse stanziate dall’amministrazione regionale che consentiranno a 58 Comuni della Puglia di acquistare 68 nuovi scuolabus elettrici. Si tratta di un intervento eccezionale, unico in Italia, che segna il passo di una regione che già da anni investe sul diritto allo studio e lo fa in modalità green, anche per i mezzi di trasporti legati al mondo della scuola. Infatti, dal 2021 la giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale Sebastiano Leo, ha deciso di aprire una nuova pagina per quanto riguarda la concessione ai Comuni di contributi per l’acquisto solo di scuolabus elettrici e non più di mezzi inquinanti. Con questo nuovo finanziamento, reso possibile grazie alle risorse per investimenti di cui all’articolo 1, comma 134 e ss., della legge 30 dicembre 2018 n. 145, la Regione Puglia ha accolto tutte le nuove richieste dei Comuni presentate nell’ambito del Programma comunale per il Diritto allo Studio 2023. Si tratta di 44 istanze per un totale 52 scuolabus elettrici e di 16 richieste di integrazioni di altrettanti Comuni che ancora non risultano aver acquistato l’automezzo con i contributi regionali degli anni precedenti per risorse insufficienti. Nasce da qui, infatti, la decisione assunta dall’amministrazione regionale negli scorsi giorni di elevare il tetto massimo del contributo per l’acquisto di scuolabus elettrici, dagli 86.000 euro degli scorsi anni a 130.000 euro. (Rin)