Speciale scuola: Berlinguer, Italia viva Roma, ricordiamo sua eredità di innovatore e riformista

- Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Berlinguer, persona di valore e indiscutibile lungimiranza, Ministro dell'Istruzione competente e appassionato, che ricordiamo soprattutto per il grande impegno profuso a sostegno della ricerca scientifica e nella riforma della scuola pubblica italiana. Così in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio e Marco Cappa, presidente di Italia Viva Roma. "L'onestà intellettuale e lo spirito riformista e innovatore che hanno sempre caratterizzato la sua azione rappresentano un'eredità politica preziosa a cui intendiamo ispirarci per rilanciare il comparto culturale nel nostro paese e il settore della formazione dei più giovani", concludono. (Com)