Speciale scuola: Berlinguer, Boschi (Iv), suo contributo eredità per generazioni future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Mancherà Luigi Berlinguer alla politica, al mondo della scuola e dell'accademia, alla società. È stato un innovatore, uomo del dialogo e vero riformista, che ha saputo scrivere pagine importanti per la formazione dei giovani e di tutta la comunità educante". Lo dichiara la deputata di Italia viva, Maria Elena Boschi. "Il cordoglio per la sua scomparsa è lenito dalla consapevolezza che la sua passione e il suo contributo politico e sociale resteranno eredità per le generazioni future", conclude. (Rin)