Speciale scuola: Francia, coppia moldava fermata per aver disegnato stelle di David su una scuola a Parigi

- Una coppia moldava presente in modo irregolare in Francia è stata arrestata il 27 ottobre scorso perché sospettata di aver disegnato delle stelle di David sui muri di una scuola del 10imo arrondissement di Parigi. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che i due avrebbero dichiarato di aver agito per conto terzi. Il 31 ottobre solo nel 14mo arrondissement della capitale francese sono state rinvenute una sessantina di stelle di David disegnate sui muri di diversi edifici, che si sono aggiunte a quello trovare nei giorni precedenti nel resto della città e in alcuni comuni della banlieue. (Frp)