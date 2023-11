Speciale scuola: martedì 7 a Napoli convegno "Persone con Disabilità e Lavoro: oltre le barriere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 7 novembre, a partire dalle ore 17, presso l'università degli studi di Napoli Federico II (Scuola politecnica e delle scienze di base, complesso Napoli est), si terrà l'evento di presentazione della ricerca "Persone con disabilità e lavoro: oltre le barriere - Dati e storie di inclusione lavorativa in Italia", promossa da Fondazione italiana accenture Ets, co-promossa da Accenture, in partnership con Sda Bocconi school of management e in collaborazione con Politecnico di Milano, Tiresia, Fondazione Politecnico di Milano e Free thinking. La ricerca, condotta attraverso un'analisi sia quantitativa che qualitativa, ha l'obiettivo di evidenziare lo stato attuale dell'inclusione lavorativa in Italia delle persone con disabilità e nasce dall'esigenza di avviare un punto di riflessione sul modo in cui oggi le imprese si pongono rispetto all'inserimento di persone disabili. (Ren)