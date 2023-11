Speciale scuola: da Regione Lombardia altri quattro milioni per edilizia residenziale pubblica a Lorenteggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre quattro milioni di euro per gli interventi di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Lorenteggio di Milano: è la somma aggiuntiva erogata da Regione Lombardia attraverso la quarta integrazione dell'accordo di programma siglato con il Comune di Milano nel 2016. Le risorse messe a disposizione da Regione complessivamente ammontano così a più di 32 milioni di euro, di cui 28 per gli interventi di riqualificazione e 4 per la mobilità delle famiglie. A Palazzo Lombardia, l'assessore alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco oggi ha presieduto il collegio di vigilanza con cui è stato fatto il punto sugli interventi. Presente anche l'assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano Pierfrancesco Maran. "L'integrazione dell'accordo di programma - spiega l'assessore Franco - si inserisce in una più complessa pianificazione di interventi che insiste sul territorio del capoluogo lombardo. Continuiamo in questo modo a riqualificare gli immobili efficientandoli sotto il profilo energetico e mettendoli in sicurezza. È la 'Missione Lombardia', per la quale abbiamo chiesto la collaborazione delle istituzioni, e che ci consentirà di incrementare la disponibilità di immobili, contrastare l'abusivismo e di tornare a rendere disponibili gli appartamenti sfitti". Un accordo di programma complesso con interventi di carattere sociale, demolizione e ricostruzione di edifici Erp di proprietà di Aler Milano, riqualificazione illuminazione pubblica e servizi smart ed eco-efficientamento della scuola dell'infanzia di via Narcisi. Importante l'obiettivo prefissato: le opere porteranno alla realizzazione di 327 nuovi alloggi e il recupero di 400 unità abitative sfitte. (Com)