Riforme: Cdm approva ddl costituzionale per elezione diretta del presidente del Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito venerdì 3 novembre 2023, alle ore 11:42, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha approvato un disegno di legge costituzionale per l’introduzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri e la razionalizzazione del rapporto di fiducia. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. La riforma costituzionale ha l’obiettivo di rafforzare la stabilità dei Governi, consentendo l’attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo; consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione; favorire la coesione degli schieramenti elettorali; evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare. (segue) (Com)