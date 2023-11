Napoli: visite guidate e convegni per scoprire le ville della Napoli collinare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro si affiancherà un'inedita mostra fotografica di Sergio Siano dal titolo "Capodimonte e le sue dimore nascoste", che proporrà un viaggio visivo attraverso l'arte e la cultura di quei tempi straordinari. Il secondo appuntamento, in programma venerdì primo dicembre presso Villa Ferretti, in via Miano, ci guiderà nella storia del Vallone San Rocco e Bellaria, attraverso un convegno e una visita teatralizzata, esperienza coinvolgente che rievocherà le memorie del passato, svelando segreti e storie di questi luoghi incantevoli. Il terzo appuntamento, in programma martedì 12 dicembre presso Villa di Donato, in piazza Sant'Eframo Vecchio, ci accompagnerà alla scoperta delle ville storiche di Sant'Eframo, esplorando il passato, il presente e il futuro di queste magnifiche residenze. In occasione del 150° anniversario della nascita di Enrico Caruso, sarà proposto uno spettacolo dedicato al grande tenore, un omaggio emozionante alla sua vita e al suo legame con la città di Napoli. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire le peculiarità di un territorio tra i meno conosciuti, perdendosi nel paesaggio della Napoli collinare, tra valloni e vigneti, giganti di tufo e cavità del sottosuolo, per poi tuffarsi nel patrimonio artistico e architettonico e rivivere i fasti di un tempo che fu. Un'esperienza volta ad arricchire le conoscenze ma anche a suscitare una rinnovata passione per la storia e la cultura della città di Napoli. (Ren)