Giustizia: Sisto, Adr grande scommessa per processo civile

- "Per quanto riguarda il processo civile, la grande scommessa sono le Adr, ossia le risoluzioni alternative delle controversie. Dobbiamo capire se funzioneranno, e in quale misura. I primi risultati sono incoraggianti. Per quanto riguarda il processo penale, invece, la grande scommessa è la fluidificazione dei meccanismi per far sì che al processo ordinario si affianchino sempre di più i riti alternativi, stimolati dalle nuove pene alternative". Lo ha detto il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo al Congresso nazionale del Movimento Forense. "Per quanto riguarda l'avvocatura - ha proseguito -, non bisogna dimenticare l'importanza dell'equo compenso, una rivincita che ci siamo presi rispetto ad anni di patti leonini in cui i professionisti erano obbligati soltanto a subire vessazioni , senza una norma che tutelasse il loro giusto corrispettivo. Dobbiamo tenerci stretta una conquista che stabilisce un equilibrio tra prestazione e compenso. L'avvocatura è una componente decisiva per il funzionamento della giustizia. Di questo dobbiamo essere orgogliosamente consapevoli", ha concluso. (Rin)