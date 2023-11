Medio Oriente: Nasrallah, “a Gaza una guerra storica, nulla sarà più come prima”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella in corso a Gaza “non è una battaglia come le altre”, ma una “guerra decisiva" dopo la quale "nulla sarà più come prima". Lo ha detto oggi il leader del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un video-discorso durante la cerimonia di commemorazione delle vittime degli attacchi israeliani a sud di Beirut, roccaforte del “Partito di Dio. “Questa è una guerra decisiva e storica e nulla sarà più come prima. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Dobbiamo fissare degli obiettivi vicini: il primo è fermare l’aggressione e la guerra contro Gaza. Il secondo è la vittoria della Resistenza islamica, in particolare di Hamas a Gaza”, ha detto ancora Nasrallah, sottolineando che “la vittoria del popolo palestinese è la vittoria di tutti i popoli della regione: la vittoria di Gaza è un interesse nazionale libanese”. Parimenti, “la vittoria di Israele e la sconfitta della resistenza a Gaza avrebbero un'influenza sul Libano a livello di sicurezza, demografico e nazionale”, ha concluso. (Lib)