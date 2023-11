Congo-Brazzaville: missione Fmi conclude visita, prevista crescita economica del 4 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha concluso una visita a Brazzaville per tenere discussioni nell'ambito della quarta revisione del programma delle autorità sostenuto dalla Linea di credito estesa (Ecf) del Fondo, approvato dal comitato esecutivo il 21 gennaio 2022. "Il team del Fondo monetario internazionale accoglie con favore il rinnovato impegno delle autorità ad attuare le politiche necessarie per mantenere la stabilità macroeconomica, promuovere una crescita inclusiva e sostenibile e salvaguardare la sostenibilità fiscale e del debito", ha affermato in una nota il capo missione, Roland Kpodar, al termine della missione. “La crescita economica è sulla buona strada per raggiungere il 4 per cento nel 2023. La produzione nel settore petrolifero ha recuperato nel primo semestre dopo tre anni di contrazione, grazie a un nuovo giacimento petrolifero, alla ripresa degli investimenti e alla risoluzione di problemi tecnici che impedivano produzione. Gli investimenti e i consumi privati ​​stanno guadagnando slancio, guidati da una solida performance nei settori dell’agricoltura, della produzione alimentare, dei servizi pubblici, dell’edilizia e dei servizi. Si prevede che la crescita economica si rafforzerà e raggiungerà una media del 4 per cento nel medio termine, con il settore non petrolifero che costituirà il principale motore della crescita", ha aggiunto. (Res)