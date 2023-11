Riforme: Siracusano, governo apre strada a terza Repubblica, Parlamento sarà decisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il disegno di legge di riforma costituzionale approvato oggi in Consiglio dei ministri è un passo chiave per questa legislatura". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. "Con il premierato - spiega - avremo governi stabili, il rispetto delle scelte popolari, finiranno gli esecutivi guidati da tecnici, e il nostro Paese sarà più credibile a livello internazionale. Il governo Meloni ha deciso di voltare pagina e di aprire la strada alla terza Repubblica. Ringrazio il ministro Casellati per l'ottimo lavoro di sintesi fatto dopo aver sentito le diverse forze politiche. Il governo si impegnerà per trasformare al più presto in legge questo ddl, con il pieno e decisivo coinvolgimento del Parlamento, dialogando con le opposizioni, e avendo, auspicabilmente, la più ampia convergenza possibile su un tema così delicato che riguarda il buon funzionamento della nostra democrazia".(Com)