Calcio: Marotta, negli ultimi anni Atalanta grande protagonista

20 luglio 2021

- "Mi lusinga molto, per me lombardo, per me di Varese, ricevere un premio prestigiosissimo a Palazzo Lombardia, nella sede della mia regione". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, in un'intervista pubblicata sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie, l'agenzia di stampa della Giunta regionale. A margine dell'evento di presentazione di "Sport Movies & Tv 2023", durante la quale è stato insignito della "Ghirlanda d'onore", insieme all'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, Marotta ha concentrato la sua attenzione sulle squadre lombarde di Serie A: "Oltre che all'Inter - ha spiegato - ho avuto esperienze in diversi club della nostra regione: dal Varese al Monza, dal Como all'Atalanta. Per tutti posso solo spendere parole di positività. Ognuno di essi, a suo modo, è stato per me modello di professionalità e competenza". Guardando specificatamente l'Atalanta, avversario dell'Inter, domani in campionato, l'amministratore delegato nerazzurro ha aggiunto: "Dopo Inter e Milan, è il club lombardo che negli ultimi anni ha raggiunto risultati particolarmente importanti. E ciò anche attraverso la valorizzazione dei propri ragazzi e di un settore giovanile che deve sempre essere considerato il fiore all'occhiello di una società calcistica".Un pensiero particolare è stato rivolto al Monza dell'amico Galliani: "Un personaggio unico, una icona del nostro calcio e del nostro sport. Lui e Silvio Berlusconi hanno raggiunto un risultato straordinario".(Com)