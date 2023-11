Maltempo: Savino, vicinanza a famiglie cittime, sostegno a comunità colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Economi e le Finanze, Sandra Savino, esprime "vicinanza e sostegno" alle famiglie che hanno perso i propri cari a causa degli eventi climatici estremi e alle comunità che stanno affrontando l'impatto devastante di questi fenomeni. "In questo momento di dolore e difficoltà, voglio assicurare che il Ministero è pienamente impegnato per fornire quanto necessario. Il governo sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali per valutare i danni e per garantire una risposta rapida ed efficace", ha dichiarato il sottosegretario con delega alla finanza degli Enti locali. "La crisi climatica ci impone di ripensare le nostre modalità di intervento e di sviluppo, puntando su investimenti verdi e su una pianificazione attenta delle nostre città e delle infrastrutture", conclude Savino (Rin)