Medio Oriente: Blinken, colpisce che tanta gente abbia dimenticato il massacro del 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Realizzare e “digerire” le immagini degli attacchi condotti da Hamas contro i civili israeliani lo scorso 7 ottobre va “al di là della capacità umana”, e “colpisce” il fatto che così tanta gente ne abbia perso memoria così presto. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una conferenza stampa in Israele, dove è tornato oggi in visita. Il capo della diplomazia degli Stati Uniti ha detto di aver visto oggi nuove immagini e nuovi video degli attacchi del 7 ottobre raccolti dal governo israeliano, uno dei quali mostra un terrorista saccheggiare il frigorifero di una casa nella quale aveva appena ucciso un uomo, padre di due figli di 10-11 anni che chiedevano nel frattempo dove fossero i genitori. “Colpisce il fatto che questa brutalità sia scomparsa così presto dalla memoria di tanta gente, ma non negli Stati Uniti e in Israele. Quel giorno sono morti 35 nostri concittadini, oltre a più di 200 stranieri da 35 Paesi diversi”, ha ricordato Blinken. Lo sforzo diplomatico in corso, ha spiegato il segretario, è volto a impedire che quello che è accaduto il 7 ottobre scorso possa ripetersi di nuovo. “Nel farlo – ha aggiunto – stiamo cercando di forgiare un futuro diverso per israeliani e palestinesi, di fare in modo che da questa tragedia possa venir fuori un domani migliore per entrambi i popoli e per la regione”.(Res)