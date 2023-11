Fisco: Cdm approva dlgs su accertamento tributario e concordato preventivo biennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito venerdì 3 novembre 2023, alle ore 11:42, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia: di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere; di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Di seguito i contenuti principali. (segue) (Rin)