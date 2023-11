Speciale difesa: media, campagna occidentale di Deraa attaccata più volte da Forze difesa israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf), negli ultimi giorni, hanno bombardato più volte diverse aree della campagna occidentale di Deraa, in particolare quella di Tal al Jumou, in risposta al lancio di razzi verso le Alture del Golan. Lo ha riferito il quotidiano siriano “Enab Baladi”, vicino all’opposizione, aggiungendo che gli attacchi hanno causato ingenti danni materiali alle attività economiche locali. Lo scorso 28 ottobre, ad esempio, era stata colpita una piantagione di ulivi adiacente ad alcune abitazioni civili nella città di Tasil, a ovest di Deraa. Nelle vicinanze, si trova una collina dove le Forze armate siriane hanno stabilito una postazion. Fonti locali hanno suggerito che poco prima dell’attacco israeliano del 28 ottobre, da quella collina sarebbero partiti razzi in direzione delle Alture del Golan. (Res)