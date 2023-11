Speciale difesa: milizia sciita Houthi accusa Washington di volere allargamento conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La milizia sciita yemenita filo-iraniana degli Houthi, nota anche come movimento degli Ansar Allah, si è dichiarata pronta a intervenire a sostegno del popolo palestinese e contro le operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza, aggiungendo che le armi in suo possesso sono “in grado di colpire il nemico”. È quanto affermato dal portavoce degli Houthi, Mohammed Abdul Salam, in un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). Il sostegno degli Stati Uniti a Israele, si legge nel messaggio, è “un invito a scatenare un conflitto nella regione”, come anche le dichiarazioni delle autorità israeliane secondo cui l’ipotesi di un cessate il fuoco non è attualmente al vaglio. “Gli Usa sono consapevoli che i popoli della regione non resteranno in silenzio di fronte all’arroganza loro e di Israele e che la continuazione del genocidio non farà che portare a una sconfitta devastante”. Abdul Salam ha quindi rivolto un appello all’Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti, all’Egitto, alla Giordania e a tutti gli Stati arabi a mobilitare le loro Forze armate a sostegno del popolo palestinese. (Res)