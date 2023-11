Speciale difesa: Regno Unito, militare fa causa a ministero Difesa per atti di nonnismo subiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare britannico ha fatto causa al ministero della Difesa affermando di essere stato spogliato, avvolto con della carta igienica e dato alle fiamme come parte di un rituale di iniziazione. Come riporta il quotidiano "The Times", Jake Tutt, 22 anni, ha detto in tribunale di essere rimasto traumatizzato da atti di "nonnismo" somministrato dai colleghi del reggimento reale della principessa del Galles quando era di stanza nella Germania occidentale quattro anni fa. Tutt ha inoltre affermato di essere stato costretto a consumare cibi e bevande contaminati da fluidi corporei. Tutt ha citato in giudizio il ministero della Difesa con una richiesta di risarcimento del valore di oltre 200 mila sterline (230 mila euro) per il trauma psichiatrico del presunto bullismo e molestie. (Rel)