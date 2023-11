Sardegna: aeroporto Cagliari, 210 voli settimanali per inverno, bilancio positivo per estate 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura della Summer IATA 2023 evidenzia la buona performance dell’aeroporto di Cagliari che, con circa 3,6 milioni di viaggiatori da aprile a ottobre, registra una crescita del flusso passeggeri intorno al 7 per cento rispetto al 2022 e del 6 per cento rispetto al 2019. Il dato rilevante è la performance positiva nei periodi di spalla che ha fatto registrare sulle direttrici internazionali +150.559 viaggiatori per un incremento percentuale sul 2022 pari al 16 per cento. Nelle tratte nazionali si è avuta una crescita superiore al 3 per cento rispetto al 2022 e prossima al 10 per cento sul traffico dell’estate 2019. Complessivamente, i 4.302.592 passeggeri registrati all’Aeroporto Cagliari tra gennaio e ottobre 2023 vedono una crescita del traffico superiore al 10 per cento nel raffronto con lo stesso periodo del 2022 e di quasi il 4 per cento sui dati 2019. Nel mese di ottobre 2023 gli arrivi e le partenze mostrano un incremento passeggeri superiore al 10 per cento rispetto a ottobre 2022. (Rsc)