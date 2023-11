Russia: Putin, Usa riconoscono impatto delle azioni della Camera civica russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti aggiungono i membri della commissione consultiva Camera civica russa nelle liste delle sanzioni perché riconoscono l'impatto delle azioni dell'organismo. E' quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con la Camera civica russa. "Sono molto grato ai membri della Camera civica per il fatto che abbiano preso una posizione così civile, con la comprensione di ciò che sta accadendo. So che molti membri della Camera pubblica sono sotto sanzioni - questo è un segno che il nemico apprezza davvero quello che state facendo per la Russia", ha affermato il presidente. Putin si è anche congratulato con tutti i russi per la festa dell'Unità nazionale che si festeggia domani, aggiungendo che l'unità della nazione è sempre stata un tratto distintivo del Paese. "In tutte le fasi critiche (della storia russa), l'unità del popolo è sempre stata una componente chiave della Russia che ha aperto nuove strade", ha concluso Putin. (Rum)