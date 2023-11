© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo lavorato sodo in questi mesi sul Piano Mattei e ora si tratta di finalizzarlo, di finalizzare la stesura definita per poi portare il Piano in Parlamento e al confronto con l’Ue”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. (Rin)