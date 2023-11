Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), isybank è pienamente operativa con indice soddisfazione assai elevato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È pienamente operativa isybank, elemento qualificante del nostro Piano d’Impresa che ci colloca all’avanguardia in termini di offerta interamente digitale alla nostra clientela. I clienti passati da Intesa Sanpaolo a isybank sono circa 300mila, con un indice di soddisfazione assai elevato, così come è positiva l’adesione a isybank di oltre 50mila clienti provenienti da altre banche”. Conferma Carlo Messina, Ad di Intesa Sanpaolo, commentando i risultati dei primi nove mesi del 2023. (Com)