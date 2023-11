Estonia: governo consentirà a Taiwan di aprire ufficio economico nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Tallinn ha deciso di consentire a Taiwan di aprire un ufficio di rappresentanza economica o culturale in Estonia. Allo stesso tempo, il ministero degli Esteri ha sottolineato nel suo annuncio che l’Estonia continua la cosiddetta politica della "Cina unica", non riconosce Taiwan e non svilupperà relazioni politiche con essa. "Come molti altri paesi dell'Unione europea, anche l'Estonia è pronta ad accettare l'istituzione di una rappresentanza economica e culturale non diplomatica di Taipei per promuovere le rispettive relazioni", ha affermato il ministro degli Esteri Margus Tsahkna, ripreso dall'emittente "Err". Taipei è la capitale di Taiwan e le sue missioni economiche e culturali sono spesso aperte sotto il nome di Missione Taipei. "L'Estonia non riconosce Taiwan come paese. Nel quadro della politica di una sola Cina, non sviluppiamo relazioni politiche con Taiwan", ha sottolineato Tsahkna. "Allo stesso tempo, riteniamo importante rilanciare le relazioni con Taiwan nell'economia, nell'istruzione, nella cultura, nella comunicazione tra le organizzazioni della società civile e in altri settori simili", ha aggiunto il ministro. Secondo Tsahkna, nei rapporti con la Cina, l'Estonia punta ad una politica unitaria dell'Unione Europea e allo sviluppo della più ampia cooperazione possibile con altri partner che la pensano allo stesso modo, in particolare con gli alleati transatlantici. "Più siamo uniti nella politica cinese, più questa è utile per tutti i Paesi democratici", ha sottolineato. (Sts)