© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri “ha deliberato lo stato d’emergenza per le province di Firenze, Livorno, Pisa Pistoia e Prato per gli eventi meteorologici eccezionali della scorsa notte: c’è un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli interventi più urgenti”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. (Rin)