Maltempo: Zaia, situazione preoccupante sul fiume Tagliamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tagliamento ci preoccupa. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a margine del punto stampa tenuto dalla sede della Protezione Civile, a Marghera, per aggiornare sulle condizioni del territorio. “Il fiume – ha aggiunto - sta passando il colmo di massima piena. Cercheremo di capire come sarà lo sfogo sul mare dal momento che è presente anche lo scirocco che fa innalzare la marea e che non fa ricevere l’acqua dei fiumi in mare”. (Rev)