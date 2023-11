Sanità: D'Amato (Azione), nel Lazio meno di 10 mila vaccinati contro Covid, superare difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati raccolti al primo novembre dal ministero della Salute "testimoniano come vi sia un forte ritardo nel Lazio nella somministrazione del vaccino Covid agli anziani e fragili, soprattutto a Roma città". Lo dichiara in una nota il consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della Segreteria nazionale di Azione, Alessio d'Amato. "Finora - aggiunge - i vaccinati nel Lazio che hanno fatto il richiamo con il vaccino Covid aggiornato sono meno di 10 mila, a fronte degli oltre 100 mila della Lombardia. Sono oltre 1 milione nel Lazio i cittadini anziani e fragili che devono essere protetti a partire da coloro che risiedono nelle Rsa e nelle case di riposo, a oggi è stato coperto meno dell'1 per cento. Rivolgo un appello al presidente Rocca affinché si mettano in atto tutte le iniziative per superare questa difficoltà, coinvolgendo tutti i soggetti interessati e attivando anche la chiamata diretta ai pazienti fragili", conclude D'Amato. (Com)