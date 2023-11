Italia-India: Urso incontra Jaishankar, colloquio su rafforzamento collaborazione commerciale e industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Piacentini una delegazione del governo indiano, guidata dal ministro degli Affari esteri, Subrahmanyam Jaishankar, per un colloquio sul rafforzamento della collaborazione industriale e tecnologica tra i due Paesi e per approfondire la cooperazione nei settori strategici, a partire dalla transizione digitale e dallo spazio, e per stimolare l’attrazione degli investimenti da e verso l’India. Lo riferisce un comunicato del ministero delle Imprese. L’incontro fa seguito alla missione in India del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il 2 marzo scorso, che ha consentito di elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato strategico e all’incontro del 13 aprile a Palazzo Piacentini tra il ministro Urso e l’omologo dell’Industria e del Commercio dell’India, Piyush Goyal, che hanno co-presieduto un “Ceo Forum” alla presenza di rappresentanti delle imprese dei due Paesi. Ieri il ministro indiano era stato ricevuto a Villa Madama anche dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. (segue) (Com)