Italia-India: Urso incontra Jaishankar, colloquio su rafforzamento collaborazione commerciale e industriale (2)

24 luglio 2021

- “L’elevato grado di convergenza negli interessi economici e strategici tra i nostri due Paesi, in prima linea nella transizione digitale e green e oggi anche sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale – ha dichiarato Urso – costituisce una base duratura per una relazione a lungo termine. Vogliamo sviluppare ancora di più questa alleanza produttiva, commerciale, scientifica e tecnologica. Ci sono ampi margini di collaborazione per dar vita a una partnership importante con l’India, con cui condividiamo gli stessi valori, che sono quelli di preservare l’attività produttiva e sviluppare catene di approvvigionamento sicure nei settori strategici della difesa, del cyber, del digitale, della manifattura avanzata, del tessile, del food processing e nel settore spaziale, dove stiamo valutando progetti congiunti tra l’Asi e l’Agenzia indiana per la ricerca spaziale”. (segue) (Com)