Italia-India: Urso incontra Jaishankar, colloquio su rafforzamento collaborazione commerciale e industriale (3)

24 luglio 2021

- L’Italia a oggi è il decimo mercato di destinazione dell’export indiano, mentre l’India è il sesto mercato di destinazione dell’export italiano in Asia-Pacifico. Notevoli le importazioni italiane, pari a 10 miliardi di euro e in crescita le esportazioni verso l’India, che nel 2022 hanno raggiunto i 4,8 miliardi di euro, con un +24,2 per cento rispetto all’anno precedente e un trend superiore nei primi mesi del 2023. Le relazioni con l’India hanno visto un significativo salto di qualità negli ultimi anni, in cui è raddoppiato l’interscambio commerciale, salito nel 2022 a quasi 15 miliardi di euro, con una crescita del 42 per cento. Ad oggi le imprese italiane presenti in India sono quasi 700, con 50 mila addetti impiegati soprattutto nel settore automobilistico e delle infrastrutture, mentre quelle a partecipazione indiana in Italia a fine 2021 erano circa 140, attive nel siderurgico, nel commercio all’ingrosso, nell’automotive e nel pellame. (Com)