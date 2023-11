Russia: Cremlino, infondato qualsiasi rapporto su gruppo Wagner perché non esiste più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia militare privata del gruppo paramilitare russo Wagner de facto non esiste, quindi qualsiasi rapporto dei media sulle azioni del gruppo è infondato. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. In precedenza, il quotidiano "The Wall Street Journal" aveva riferito, citando dei funzionari statunitensi, che il gruppo Wagner ha del personale in Siria e prevede di fornire un sistema di difesa aerea al movimento libanese Hezbollah. "Abbiamo già detto che de facto questo gruppo non esiste, quindi tutti questi argomenti si basano sul nulla, non hanno nulla a loro sostegno", ha detto Peskov in un briefing con la stampa. (Rum)