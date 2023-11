Giovani: Abodi, nostro compito offrire opportunità e saper ascoltare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cercare di offrire opportunità "è il nostro compito, offrire opportunità ai giovani, saper ascoltare, saper andar loro in contro, sapere intercettare le loro aspirazioni e le loro preoccupazioni". Lo ha detto il ministro dello Sport e i giovani, Andrea Abodi, nel suo videomessaggio all'evento “Hub Generazione Lombardia”, in corso a Palazzo Lombardia a Milano. "È il senso dell'impegno della Regione Lombardia insieme al dipartimento delle politiche giovanili - ha spiegato Abodi - cercheremo di essere sempre di più al vostro fianco per fare in modo che le difficoltà di questo momento possono essere almeno allietate dalla presenza delle istituzioni, che mettano in condizione i giovani di poter decidere la propria strada". (Rem)