Costa d'Avorio: partito di Soro, in atto tentativo illegale di estradizione dalla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di agenti di polizia guidati dalla procuratrice generale della Corte d’appello di Abidjan, Nayé Henriette Sori, si trova oggi ad Istanbul, in Turchia, per procedere all’estradizione del leader di opposizione ivoriano Guillaume Soro in collaborazione con le autorità locali. Lo afferma in un comunicato il partito di Soro, Generazioni e popoli solidali (Gps), denunciando che l’arresto sarebbe previsto questa mattina con il trasferimento dell'imputato all’aeroporto internazionale. Gps “condanna con fermezza quest’operazione illegale ed arbitraria che costituisce una violazione flagrante del diritto internazionale e dei diritti dell’uomo”, si legge nella nota pubblicata su X (ex Twitter). Il partito precisa di seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda e che ne informerà la comunità nazionale ed internazionale. Ex primo ministro ed ex presidente dell’Assemblea nazionale ivoriana, Soro è stato condannato all'ergastolo in contumacia nel giugno 2021 con l'accusa di aver ordito un colpo di Stato contro il presidente Alassane Ouattara. Il leader di opposizione era già stato condannato a 20 anni di carcere nell’aprile 2020 per appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, condanna che gli costò l’annullamento della sua candidatura alle elezioni presidenziali dello stesso anno, vinte dal presidente uscente Ouattara. Il processo d’appello a suo carico è ripreso a febbraio scorso. (Res)