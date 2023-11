Milano: protocollo d'intesa tra Gdf e Comune di Settimo Milanese per tutela fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Settimo Milanese e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sottoscritto un protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. L’accordo, firmato dal Sindaco di Settimo Milanese, Sara Santagostino Pretina, e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, Gen. B. Francesco Mazzotta, ha lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione ed operare sinergicamente per garantire l’uso lecito delle risorse destinate al Comune di Settimo Milanese, per realizzare azioni e interventi previste dalle missioni del Pnrr. Nel dettaglio, il Comune si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e unionale, input informativi qualificati sulla ricorrenza di possibili irregolarità, di cui sia venuto a conoscenza in qualità di soggetto attuatore dei progetti, e a mettere a disposizione del Corpo dati ed informazioni utili a prevenire o reprimere ogni condotta illecita lesiva dell’interesse pubblico. L’intesa prevede, inoltre, lo sviluppo di iniziative di carattere formativo per i dipendenti del Comune e per i militari del Corpo allo scopo di affinare, in chiave sinergica, le procedure di scambio informativo, garantendone tempestività ed efficacia. Come sottolineato dal Generale Mazzotta, “La possibilità di sottoscrivere intese protocollari con la Guardia di Finanza, prevista dal decreto sul Pnrr, offre agli Enti locali un valido strumento di deterrenza idoneo a sostenere la legalità economica e finanziaria nell’ambito dei territori di competenza. Il Comando Provinciale Milano nell’ambito della sua missione quotidiana a contrasto delle frodi nel segmento della spesa pubblica, si impegna a collaborare con il Comune di Settimo Milanese per prevenire prima ancora che reprimere possibili condotte illecite compromettenti per la realizzazione dei progetti finanziati dal Piano”. “La sottoscrizione di questo accordo offre un’ulteriore possibilità di collaborazione con la Guardia di Finanza", commenta il Sindaco di Settimo Milanese. “L’attenzione condivisa sul prevenire possibili illeciti e strumentalizzazioni del denaro pubblico garantisce ai cittadini la realizzazione di progetti, servizi ed opere secondo procedure lecite, corrette e trasparenti. In particolare, per Settimo Milanese questo accordo tutelerà i progetti finanziati dal Pnrr e dall’Unione Europea volti alla digitalizzazione. Ringrazio, a nome di tutta la Città, la Guardia di Finanza e auguro a tutti buon lavoro", conclude. (Com)