Spagna: ripresi a Bruxelles negoziati tra socialisti e Puigdemont

- Il segretario dell'organizzazione del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Santos Cerdan, ha ripreso oggi i negoziati a Bruxelles con l'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, per cercare di concludere un accordo che garantisca l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez. Secondo fonti di Uniti per la Catalogna (JxCat) consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press", una delle questioni che separano i due partiti è la possibilità che la presidente di JxCat, Laura Borras, venga inclusa nell'amnistia, cosa a cui i socialisti si opporrebbero. L'Alta Corte di Giustizia della Catalogna (Tsjc) ha condannato Borras (ex presidente del Parlamento catalano) a quattro anni e mezzo di carcere e a 13 anni di interdizione dai pubblici uffici per la gestione di alcuni appalti quando era alla guida di un ente pubblico catalano. (Spm)