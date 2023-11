Maltempo: in Lombardia lago di Como ai massimi, 84 per cento Comuni a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tempesta Ciaran innalza il livello dei principali laghi lombardi a partire da quello di Como, che a Malgrate ha raggiunto i 162 centimetri, sui massimi storici del periodo, dopo essere esondato in più punti. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Lombardia, che sottolinea come l’altezza idrometrica del lago di Como a Malgrate sia superiore di circa 100 centimetri rispetto a quella registrata esattamente un anno fa. Innalzati anche i livelli del lago Maggiore, arrivato a un’altezza di 153 centimetri (18 centimetri in più rispetto a soli tre giorni fa) – continua la Coldiretti Lombardia – e del lago di Garda che ha superato i 126 centimetri (quasi 14 in più rispetto all’ultimo giorno di ottobre), mentre il lago d’Iseo è arrivato a un’altezza di oltre 68 centimetri dai 35,5 centimetri registrati il 31 ottobre. L’ondata di maltempo che sta coinvolgendo l’Italia – prosegue la Coldiretti – ha provocato anche in Lombardia allagamenti, smottamenti, frane ed esondazioni. Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo. (segue) (Com)