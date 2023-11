I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: figlio di Dagalo (Rsf), conquisteremo tutte le basi dell'esercito - Le Forze paramilitari di supporto rapido (Rsf) del Sudan continueranno ad avanzare nel Paese per prendere il controllo degli Stati che sono ancora sotto il controllo delle Forze armate (Saf). Lo ha dichiarato il figlio del generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, Abdel Rahim Hamdan Dagalo, vicecomandante della fazione militare che dallo scorso 15 aprile è in guerra contro l’esercito regolare per il controllo del Paese. "Ci muoveremo verso gli altri Stati e i quartier generali dell'esercito, e li prenderemo sotto il nostro controllo, a Dio piacendo", ha dichiarato Dagalo parlando ai suoi da Zalingei, capitale dello stato del Darfur centrale dove i miliziani hanno di recente conquistato delle posizioni. Nei giorni scorsi le Rsf hanno preso il controllo della base militare di Jadeed Alsail, nello Stato del Nord Darfur, e accusato le Forze armate sudanesi (Saf) di aver bombardato i cittadini di quello Stato con raid aerei. Il governatore del Darfur, Minni Minnawi, ha riferito che le autorità stanno contattando le due parti in conflitto per impedire che la città di Al Fashir entri in guerra. Il governatore del Nord Darfur, Nimer Mohamed Abdul-Rahman, ha chiesto ai residenti di Al Fashir di spostarsi dall'area degli scontri tra Saf e Rsf verso un'area sicura e di lavorare per fermare gli scontri in città. Fonti del Darfur occidentale hanno confermato che le Rsf si stanno preparando ad attaccare una base militare dell'esercito nel Darfur occidentale. Nel frattempo i colloqui di pace tra le parti continuano nella città portuale saudita di Gedda nel tentativo di porre fine al conflitto. (segue) (Res)