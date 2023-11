I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: Fmi conclude accordo con squadra negoziale, prevista erogazione di 100 milioni di dollari - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha raggiunto un accordo a livello di staff con la Somalia, aprendo la strada all’erogazione di un prestito di 100 milioni di dollari. L’accordo, ha spiegato il Fondo in una nota, riguarda le politiche economiche e le riforme che saranno supportate da un nuovo accordo su una Linea di credito estesa (Ecf) di 36 mesi, e dovrà ora essere approvato dal Consiglio esecutivo dell’Fmi. Laura Jaramillo, capo missione del Fondo, ha osservato che la Somalia ha compiuto progressi significativi nella ricostruzione della sua economia e delle sue istituzioni dal 2020 nell’ambito dell’attuale programma sostenuto dall’Ecf. "La Somalia ha costantemente implementato un'ampia gamma di riforme per rafforzare le principali istituzioni di politica economica e finanziaria”, ha detto, spiegando che questi progressi stanno posizionando la Somalia per raggiungere il punto di completamento dei Paesi poveri fortemente indebitati a dicembre: a quel punto si prevede che la Somalia riceverà la riduzione del debito e si muoverà verso la piena normalizzazione delle relazioni con i suoi principali creditori. Nonostante ciò, il Paese deve affrontare sfide significative in vari settori, tra cui i rischi economici, sociali, di sicurezza e climatici. Nel 2022, si stima che il 54 per cento della popolazione somala vivesse con meno di 2,06 dollari al giorno, un tasso di crescita che secondo l’Fmi è ad oggi insufficiente per ridurre la povertà diffusa, affrontare i grandi bisogni sociali e creare posti di lavoro sufficienti per i giovani. (segue) (Res)